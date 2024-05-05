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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

Искусственно вброшенная тема об отношении к наследию русского философа Ивана Ильина породила новую дискуссию между так называемыми красными и так называемыми белыми.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Какое может быть единство, когда простой народ за, а олигархи и лицедеи против?!
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6 час.
Nikolia Vovchenko
Сплошное лицемерие,а не статья.&quot;Красными&quot;и(или)&quot;белыми&quot; называли за дела и поступки относительно  сделанного добра или же вреда для России ,а весь тот бред о &quot;правых&quot;или&quot;левых&quot; только заводит в  тупик непонимания и рассчитан на ничего не желающих узнать и понять как всё есть на самом деле.
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6 час.
vagas Karlito
Одно несомненно! У нас  строили капитализм и это не нравилось всему Западу! У нас был как бы социализм и это тоже не нравилось  Западу!) Наверное  рассчитывать на то, что мы когда то с Западом будем дружно жить- не стоит !)) Значит нужно построить  что то среднее!  Другое дело что попытка не пытка и прогнозировать что выйдет никто не может! Но одно несомненно !Если не найдем свой путь не станем мощными то нас  со временем  будут постоянно стараться задушить! Это только глупые либералы этого не видят потому  всячески помогают врагам!)) У нас в запасе  времени не так уж и много!))))
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3 час.

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