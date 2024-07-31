Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Сергей Аксенов вручил Раису Татарстана юбилейную медаль Республики Крым «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024».
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