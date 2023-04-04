В ОНК допустили, что обвиняемую в теракте Трепову могут поместить в СИЗО в Москве

Арестованную по делу о теракте Дарью Трепову, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, могут поместить в один из трех СИЗО в Москве, сообщил РИА Новости первый зампред московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.