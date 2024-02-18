Жизнь без света и тепла: в Перми управляющий ТСН отключил от электричества целую улицу

В одном из СНТ в Перми люди уже больше месяца мерзнут в своих домах без отопления и освещения. Один из жителей рассказал, что председатель товарищества собственников недвижимости, прилегающей к их участку, самовольно отключил рубильник.
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