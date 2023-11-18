В Госдуме ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК), которые заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.
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