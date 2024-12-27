Инсайдер Дзеж Корден также подтверждает существование ремастера The Elder Scrolls 4: OblivionЕщё один источник подтвердил, что что Bethesda готовится анонсировать ремастер своей любимой ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion.
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