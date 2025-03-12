Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 913 подписчиков

Трамп перешёл от угроз к санкциям: Лицензия на русские ресурсы не продлена

Трамп перешёл от угроз к санкциям: Лицензия на русские ресурсы не продлена

Трамп не продлил лицензию Минфину США на расчёты за энергоресурсы с русскими банками.Похоже, президент США Дональд Трамп решил надавить на Россию, никак не отреагировавшую на инициативу о 30-дневном перемирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх