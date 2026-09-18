Спорил с учителями, играл хулиганов: как Алексей Ильин из династии Ильиных стал примерным семьянином

Шестилетний мальчик выходит на сцену Театра имени Маяковского вместе с собственным дедом. Для Алексея Ильина это не детская мечта, а начало пути: сегодня ему 45, за плечами — около пятидесяти ролей в кино, работа режиссером и сценаристом, брак с актрисой Александрой Мареевой и двое сыновей.
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