Спорил с учителями, играл хулиганов: как Алексей Ильин из династии Ильиных стал примерным семьянином

Шестилетний мальчик выходит на сцену Театра имени Маяковского вместе с собственным дедом. Для Алексея Ильина это не детская мечта, а начало пути: сегодня ему 45, за плечами — около пятидесяти ролей в кино, работа режиссером и сценаристом, брак с актрисой Александрой Мареевой и двое сыновей.