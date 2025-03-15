Жителям ЯНАО напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»

На Ямале круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Сообщить о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних могут дети, родители и неравнодушные жители, напомнило в telegram-канале следственное управление СКР по ЯНАО.
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