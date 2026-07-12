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"Вокруг Булгакова": свет и покой

"Вокруг Булгакова": свет и покой

Противопоставление, обозначенное в главе 29 действительно загадочно – ведь речь идёт о вознаграждении мастера за хорошо сделанную работу, однако подходы имеющих мнение по этому поводу персонажей не совпадают.

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