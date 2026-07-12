"Вокруг Булгакова": свет и покой

Противопоставление, обозначенное в главе 29 действительно загадочно – ведь речь идёт о вознаграждении мастера за хорошо сделанную работу, однако подходы имеющих мнение по этому поводу персонажей не совпадают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии