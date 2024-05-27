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FTimes

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  • Наталья Котельникова
    Психическое заболевание налицо.Предательская саг...
  • Николай Кучков
    Это не человек, это - сосуд с гноем!!Предательская саг...
  • Алекс Сэм
    Надеюсь после этой статьи служба собственной безопасности поднимет это дело и узнает кто и почему закрыл уголовное де...13-летнюю девочку...

Предательская сага Александра Невзорова*: Путь к американской мечте

Предательская сага Александра Невзорова*: Путь к американской мечте

Предательская сага Александра Невзорова*: Путь к американской мечте Татьяна Сергеева«Главная национальная черта у каждого нынешнего русского — это желание свалить в Америке», — заявил беглый журналист Александр Невзоров* — в очередном видеообращении.

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Комментарии
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Николай Кучков
Это не человек, это - сосуд с гноем!!
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Психическое заболевание налицо.
Ответить
17 час.

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