Предательская сага Александра Невзорова*: Путь к американской мечте Татьяна Сергеева«Главная национальная черта у каждого нынешнего русского — это желание свалить в Америке», — заявил беглый журналист Александр Невзоров* — в очередном видеообращении.
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