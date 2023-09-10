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Бриттни Сайкс забросила невероятный победный мяч под сирену

Бриттни Сайкс забросила невероятный победный мяч под сирену

Защитник «Вашингтона» Бриттни Сайкс невероятным попаданием принесла своей команде победу над «Нью-Йорком» (90:88) в матче регулярного чемпионата Женской НБА.

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