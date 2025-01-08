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Шейнбаум : Северную Америку следует называть Мексиканской Америкой

Шейнбаум : Северную Америку следует называть Мексиканской Америкой

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать североамериканский континент Мексиканской Америкой в ответ на намерения избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.

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