В США рассказали, чем сейчас ВСУ сильно напоминают армию Гитлера в 1945 году

Журналисты американского издания The Conversation рассказали, чем сейчас ВСУ сильно напоминают армию Гитлера в 1945 году.
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