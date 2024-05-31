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5-я бригада Армии России взяла штурмом здание горадминистрации в Красногоровке (КАРТА)

5-я бригада Армии России взяла штурмом здание горадминистрации в Красногоровке (КАРТА)

5-я бригада Армии России взяла штурмом здание городской администрации в Красногоровке (ДНР). Боевики ВСУ и участвующие в боях в этом районе украинские пограничники (не менее 400 солдат и офицеров) отходят к окраине города, пока ещё оккупированного киевским режимом, сообщает военкор Александр Сладков.

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