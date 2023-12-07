Врач-невролог Шевцова рассказала, как можно снизить риск инсульта

Если у кого-то из близких родственников произошел инсульт в молодом возрасте, то необходимо обратиться к неврологу для проведения минимального комплекса обследований с целью исключения генетических патологий, предупреждает врач-невролог Ксения Шевцова, пишет Pravda.
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