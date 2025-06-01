У меня вчера спросили, какого числа выборы в городскую Думу Краснодара. А они точно будут? Мы же видим, как нежно, используя ресурс предыдущих депутатов, нам "заносят" очередных.
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У меня вчера спросили, какого числа выборы в городскую Думу Краснодара. А они точно будут? Мы же видим, как нежно, используя ресурс предыдущих депутатов, нам "заносят" очередных.
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