Военное обозрение

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Беспилотники ВСУ атаковали приграничный российский регион

Беспилотники ВСУ атаковали приграничный российский регион

Для приграничных российских регионов, таких как Курская, Брянская и Белгородская области уже стало нормой, что они время от времени подвергаются обстрелам и атакам дронов с украинской стороны.

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