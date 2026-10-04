Палец вниз для гладиатора: как художник XIX века придумал знаменитый жест Древнего Рима

Палец вниз как приговор гладиатору — один из самых узнаваемых образов Древнего Рима. Проблема в том, что римляне вовсе не оставили нам надежного доказательства существования такого жеста.
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