В ЦРУ считают возможным внутренний конфликта в Израиле на фоне последних событий Закрытая оценка одного из аналитических подразделений ЦРУ рассматривает риск гражданского конфликта и распада государства в Израиле, сообщил 5 октября DSN со ссылкой на два неназванных американских источника, знакомых с её содержанием.