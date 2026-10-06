В ЦРУ считают возможным внутренний конфликта в Израиле на фоне последних событий Закрытая оценка одного из аналитических подразделений ЦРУ рассматривает риск гражданского конфликта и распада государства в Израиле, сообщил 5 октября DSN со ссылкой на два неназванных американских источника, знакомых с её содержанием.
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