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Русская весна

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США пытаются выйти из конфликта на Украине, – Риттер

США пытаются выйти из конфликта на Украине, – Риттер

Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в видео, опубликованном в социальной сети Х.

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