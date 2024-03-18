США пытаются выйти из конфликта на Украине, – Риттер

Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в видео, опубликованном в социальной сети Х.
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