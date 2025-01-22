В Следственный комитет обратились с просьбой расследовать гибель Лермонтова

СК делать больше нечего. У Бурляева вообще крыша поехала. Кто их таких в думу выбирает. Ббурляев думай о народе и пенсионерах.

ВА

Владимир Акулов

Всё очень просто ! Когда Освальдом совершалось покушение на Кеннеди в 1963г. ...Пуля , убившая президента , залетела в ...прошлое и убила нашего Лермонтова ... Ясно . что всё это организовало ЦРУ...Конечно , это надо расследовать. )