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В Следственный комитет обратились с просьбой расследовать гибель Лермонтова

В Следственный комитет обратились с просьбой расследовать гибель Лермонтова

Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель русского поэта Михаила Лермонтова.

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Комментарии
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Александр Мурзин
СК делать больше нечего. У Бурляева вообще крыша поехала. Кто их таких в думу выбирает. Ббурляев думай о народе и пенсионерах.
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19 час.
саша пупкин
Блин, им точно освидетельствование в дурке надо проходить.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Всё  очень  просто  ! Когда  Освальдом совершалось  покушение  на  Кеннеди   в 1963г.  ...Пуля  ,  убившая  президента , залетела  в  ...прошлое  и  убила  нашего  Лермонтова ... Ясно  .  что  всё  это  организовало  ЦРУ...Конечно  ,  это  надо  расследовать. )
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2 час.

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