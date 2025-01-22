Народный артист России, депутат Государственной думы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель русского поэта Михаила Лермонтова.
В Следственный комитет обратились с просьбой расследовать гибель Лермонтова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Мурзин
СК делать больше нечего. У Бурляева вообще крыша поехала. Кто их таких в думу выбирает. Ббурляев думай о народе и пенсионерах.
Ответить
19 час.
саша пупкин
Блин, им точно освидетельствование в дурке надо проходить.
Ответить
16 час.
ВА
Владимир Акулов
Всё очень просто ! Когда Освальдом совершалось покушение на Кеннеди в 1963г. ...Пуля , убившая президента , залетела в ...прошлое и убила нашего Лермонтова ... Ясно . что всё это организовало ЦРУ...Конечно , это надо расследовать. )
Ответить
2 час.
Свежие комментарии