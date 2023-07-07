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Сатановский назвал сбежавших из страны, которые значительно хуже уехавших звёзд

Сатановский назвал сбежавших из страны, которые значительно хуже уехавших звёзд

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» назвал имена сбежавших из страны людей, которые хуже уехавших звезд.

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