Спрос на химиков у компаний в Петербурге вырос на 35%

Специалисты в области химии могут рассчитывать на высокую зарплату В 2024 году спрос на химиков в России значительно вырос, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях.