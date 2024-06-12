Спрос на химиков у компаний в Петербурге вырос на 35%

Специалисты в области химии могут рассчитывать на высокую зарплату В 2024 году спрос на химиков в России значительно вырос, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях.
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