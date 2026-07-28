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Регионы России

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Северный флот РФ проводит масштабные учения в Баренцевом море

Северный флот РФ проводит масштабные учения в Баренцевом море

Корабли Северного флота России вышли на учения в Баренцевом море с целью отработки защиты морских коммуникаций и противодействия корабельным группировкам условного противника, сообщили в пресс-службе флота во вторник.

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