Северный флот РФ проводит масштабные учения в Баренцевом море

Корабли Северного флота России вышли на учения в Баренцевом море с целью отработки защиты морских коммуникаций и противодействия корабельным группировкам условного противника, сообщили в пресс-службе флота во вторник.
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