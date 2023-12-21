Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 079 подписчиков

Свердловчанка, осужденная за изнасилование и убийство пермячки, попросила смягчения наказания

Свердловчанка, осужденная за изнасилование и убийство пермячки, попросила смягчения наказания

Ее соучастник отбывает наказание в колонии строгого режима.Суд Свердловской области принял решение не смягчать наказание для местной жительницы, осужденной за нападение на туристку в парке «Оленьи ручьи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх