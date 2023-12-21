Свердловчанка, осужденная за изнасилование и убийство пермячки, попросила смягчения наказания

Ее соучастник отбывает наказание в колонии строгого режима.Суд Свердловской области принял решение не смягчать наказание для местной жительницы, осужденной за нападение на туристку в парке «Оленьи ручьи».
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