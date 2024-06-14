50 минут игрового процесса из демо Phantom Line от авторов Cyberpunk 2077 и BioShock Анонсиров...

50 минут игрового процесса из демо Phantom Line от авторов Cyberpunk 2077 и BioShockАнонсировав кооперативный шутер Phantom Line, Antistatic Studios сразу же предложила всем желающим опробовать демоверсию — до 18 июня еще есть время, так что бегом в Discord.
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