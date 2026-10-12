«Ласковым убийца»: Гепатит проявляется как ОРВИ или обыкновенное переутомление

Гепатит – это воспаление печени, его также называют «ласковым убийцей», потому что на протяжении нескольких лет болезнь прогрессирует без явных симптомов.
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