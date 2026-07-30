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Белорусские таможенники раскрыли уловки, которыми пользуются контрабандисты

Белорусские таможенники раскрыли уловки, которыми пользуются контрабандисты

После распада СССР дефицитные товары из Белоруссии стали пользоваться огромным спросом у соседей. Поездки за границу превратились в настоящее соревнование на смекалку, а багажники автомобилей — в сложные инженерные конструкции для сокрытия груза.

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