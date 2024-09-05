Политнавигатор Украинский писатель: «Путинский режим – народный, и это главная проблема» Ροccийcκοe гοcудapcтвο и οбщecтвο нaxοдятcя нe в тοм cοcтοянии, κοгдa убийcтвο лидepa мοжeт чтο-тο paдиκaльнο иɜмeнить, οcοбeннο в пοльɜу Уκpaины и Зaпaдa.
Аналитик ЦРУ: Россия Путина на Украине не отступит. Значит, надо переждать Путина
Комментарии
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Нина Попова
Ну, так евреи приглашают евреев, а потом продадутся тем, кто больше заплатит.
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3 час.
Нина Грекова
Путин будет у власти столько - сколько будет его поддерживать народ. После В.В. Путина - придёт другой Путин ... потом ... третий Путин и.т.д. А сдохнет клоун Зеленский со своей кровавой командой.
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2 час.
Семен Демин
Ждите, ждите, когда уйдет Путин. Очень вероятно, что на его место придет такой, что не поздороваться не только Украине, но и всей Европе с Америкой.
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1 час.
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