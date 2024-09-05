Аналитик ЦРУ: Россия Путина на Украине не отступит. Значит, надо переждать Путина

Нина Попова Ну, так евреи приглашают евреев, а потом продадутся тем, кто больше заплатит.

Нина Грекова Путин будет у власти столько - сколько будет его поддерживать народ. После В.В. Путина - придёт другой Путин ... потом ... третий Путин и.т.д. А сдохнет клоун Зеленский со своей кровавой командой.