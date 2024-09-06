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Эксперт назвал два опасных подвоха кредитных карт

Эксперт назвал два опасных подвоха кредитных карт

Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при правильном использовании. Татьяна Белянчикова, кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.

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