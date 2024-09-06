Эксперт назвал два опасных подвоха кредитных карт

Кредитные карты могут быть полезным финансовым инструментом, но только при правильном использовании. Татьяна Белянчикова, кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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