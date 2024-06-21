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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Миротич может перейти из «Милана» в «Монако»

Согласно сообщению Tribune 47, бигмен «Милана» провел встречу с представителями чемпиона Франции. У Миротича (33 года, 208 см) есть контракт с итальянским клубом на следующий сезон, но он может покинуть миланцев за денежную компенсацию.

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