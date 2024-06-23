Андрей Рожков признался, что устал шутить и будет рад, если "Уральские пельмени" закроются

Юморист рассказал, что с удовольствием сменил бы сферу деятельность, так как устал от однообразия.Известный юморист Андрей Рожков признался, что устал шутить и не расстроится, если шоу "Уральские пельмени" прекратит свое существование.
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