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Царьград

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Андрей Рожков признался, что устал шутить и будет рад, если "Уральские пельмени" закроются

Андрей Рожков признался, что устал шутить и будет рад, если "Уральские пельмени" закроются

Юморист рассказал, что с удовольствием сменил бы сферу деятельность, так как устал от однообразия.Известный юморист Андрей Рожков признался, что устал шутить и не расстроится, если шоу "Уральские пельмени" прекратит свое существование.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Так пусть валит с &quot;Уральских пельменей&quot;....раз надоело...не большая потеря для шоу..
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14 час.

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