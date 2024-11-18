Сколько участников СВО уже получили земельные участки?

549 участников СВО уже получили земельные участки в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на форуме «Плечом к плечу к СВОим», посвящённом двухлетию основания Комитета семей воинов Отечества.
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