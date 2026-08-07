ТАСС: НАТО принимает прямое участие в ударах по территории России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские хакеры получили документальное подтверждение непосредственного участия НАТО в ударах по территории РФ, говорится в документах, предоставленных ТАСС анонимными хакерами.
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