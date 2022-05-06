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Минобороны: российские военные предотвратили теракт ко Дню Победы в Херсоне

Минобороны: российские военные предотвратили теракт ко Дню Победы в Херсоне

«Террорист» сам хотел сдать взрывчатку спецслужбам, но не успел.Министерство обороны России сообщило, что в занятом российскими войсками Херсоне военнослужащие ВС РФ обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки в обыкновенной жилой квартире.

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