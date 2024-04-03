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Славянская доктрина

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Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная

Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная

Исторические напёрстки Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная Ка-а-аак шарахнуло чуть левее и над головами, водитель аж папироску съел.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;циничный норматив военной статистики ПВО в 98% уничтоженных угроз с оценкой «отлично» – не может устраивать общество.&quot;- простейший пример: Допустим запустили небратья 10000 беспилотников и 2% пробились и поразили крупные заводы, нефтехранилища и торговые центры! Килограмм по 300 взрывчатки. Мало не покажется!
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