Исторические напёрстки Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная Ка-а-аак шарахнуло чуть левее и над головами, водитель аж папироску съел.
Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная
Комментарии
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М
ММ
"циничный норматив военной статистики ПВО в 98% уничтоженных угроз с оценкой «отлично» – не может устраивать общество."- простейший пример: Допустим запустили небратья 10000 беспилотников и 2% пробились и поразили крупные заводы, нефтехранилища и торговые центры! Килограмм по 300 взрывчатки. Мало не покажется!
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