Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная

М

ММ

"циничный норматив военной статистики ПВО в 98% уничтоженных угроз с оценкой «отлично» – не может устраивать общество."- простейший пример: Допустим запустили небратья 10000 беспилотников и 2% пробились и поразили крупные заводы, нефтехранилища и торговые центры! Килограмм по 300 взрывчатки. Мало не покажется!