При укусе медузы нельзя тереть кожу и промывать ее пресной водой. Об этом рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов на фоне нашествия смертельно опасных медуз в Таиланде.
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