Поставщика Минобороны судят по делу о мошенничестве на ₽2 млрд

Секушин Леонид

Опять игра с цифрами! Если он с каждого бронежилета отжал СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!, то по какой цене они продавались МО? В отчётах за 2023 год эта фирма произвела продукции на 730 миллионов рублей! Какие миллиардные хищения? Херня какая-то!