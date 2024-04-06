Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Поставщика Минобороны судят по делу о мошенничестве на ₽2 млрд

Поставщика Минобороны судят по делу о мошенничестве на ₽2 млрд

Против поставщика бронежилетов армии завели дело о мошенничестве на ₽2 млрд Главу «ГК «Пикет» Есипова отправили в СИЗО на 2 месяца.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
БЕЗ ОГРОМЕННОГО ОТКАТА, ТАКИЕ КОНТРАКТЫ НЕ ПОДПИШИШЬ !!!!????
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10 час.
sss
расстрелять мародера
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9 час.
Секушин Леонид
Опять игра с цифрами! Если он с каждого бронежилета отжал СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!, то по какой цене они продавались МО? В отчётах за 2023 год эта фирма произвела продукции на 730 миллионов рублей! Какие миллиардные хищения? Херня какая-то!
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2 час.

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