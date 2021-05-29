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Непредсказуемый гороскоп на первую неделю июня: время перемен

Непредсказуемый гороскоп на первую неделю июня: время перемен

Прекрасный период, чтобы отправиться в путешествие. Сейчас тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или получить новые впечатления.

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