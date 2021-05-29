Непредсказуемый гороскоп на первую неделю июня: время перемен

Прекрасный период, чтобы отправиться в путешествие. Сейчас тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или получить новые впечатления.
Прекрасный период, чтобы отправиться в путешествие. Сейчас тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или получить новые впечатления.
Свежие комментарии