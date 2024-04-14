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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин против «Тампы»: 2 броска, 7 хитов за 19:16. У него 30+34 в 77 играх

Капитан «Вашингтона» не забил во второй игре подряд. В 77 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 64 (30+34) балла.

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