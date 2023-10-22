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Источник рассказал о направленной США в СБ ООН резолюции по Ближнему Востоку

Источник рассказал о направленной США в СБ ООН резолюции по Ближнему Востоку

Источник в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) сообщил, что США подготовили и распространили в Совбезе проект резолюции, посвященной палестино-израильскому конфликту, в которой резко осуждается палестинское движение ХАМАС.

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