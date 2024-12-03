Долг «королевы марафонов» Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд полностью исчез — адвокат не понимает как это случилось Ирэн ОрлонскаяДолг Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», перед налоговыми органами, который составлял 1,5 миллиарда рублей, полностью погашен.