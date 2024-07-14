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Ракеты не понадобятся? Американские БПЛА над Чёрным морем можно уничтожить по-тихому

Ракеты не понадобятся? Американские БПЛА над Чёрным морем можно уничтожить по-тихому

© Airman 1st Class Tylir Meyer Keystone Press Agency/GloballookpressСегодня 10K прочитали Американские разведчики-беспилотники стали большой проблемой в акватории Чёрного моря, поскольку собранные по нашим границам данные противник использует для нанесения ударов по территории России.

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