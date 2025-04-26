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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ поздравил 7 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием со дня ее создания

Министр обороны РФ поздравил 7 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием со дня ее создания

В поздравлении к десантникам Андрей Белоусов подчеркнул, что военнослужащие дивизии всегда с честью и достоинством выполняют поставленные командованием задачи, проявляя мужество и самоотверженность при отстаивании интересов страны.

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