Почти четверть опрошенных мужчин недовольны подарками на 23 февраля

Подарки на 23 февраля от жены или подруги разочаровывают 26% опрошенных мужчин. Каждый пятый недоволен презентами от родственников, подарки от друзей вызывают раздражение только у 7% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на «Выберу.
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