Почти четверть опрошенных мужчин недовольны подарками на 23 февраля

Подарки на 23 февраля от жены или подруги разочаровывают 26% опрошенных мужчин. Каждый пятый недоволен презентами от родственников, подарки от друзей вызывают раздражение только у 7% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на «Выберу.