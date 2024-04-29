США и европейские союзники заявляют, что для Украины больше не будет ракет «Патриот»: заменят ли их Испания и Япония?

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Чем  передавать  *патриот*  на  у-  территорию  ,  -  лучше  сразу  его  взорвать  или  побить  кувалдами...Все  равно  русские  его  *замочат*.
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