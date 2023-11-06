В Институте прикладной геофизики зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле

На Земле началась магнитная буря, согласно информации Института прикладной геофизики (ИПГ), сильная. На сайте ИПГ опубликовано предупреждение, что во второй половине воскресенье, 5 ноября, зарегистрирована магнитная буря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии