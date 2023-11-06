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В Институте прикладной геофизики зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле

На Земле началась магнитная буря, согласно информации Института прикладной геофизики (ИПГ), сильная. На сайте ИПГ опубликовано предупреждение, что во второй половине воскресенье, 5 ноября, зарегистрирована магнитная буря.

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