Русские военные добились новых успехов, прорвав оборону под городом Часов Яр в ДНР

Взятие Часов Яра всего лишь вопрос времени, не более того, уверены на Украине.Немецкий телеканал Welt проинформировал читателей о том, что в настоящее время Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр.
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