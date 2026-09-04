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Регионы России

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Члены ХДС допускают отставку канцлера Мерца после региональных выборов в Саксонии-Анхальт

Члены ХДС допускают отставку канцлера Мерца после региональных выборов в Саксонии-Анхальт

Члены Христианско-демократического союза (ХДС) Германии рассматривают возможность отставки федерального канцлера Фридриха Мерца после региональных выборов в земле Саксония-Анхальт, которые пройдут 6 сентября.

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